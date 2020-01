Ema Stokholma, chi è: carriera e curiosità sulla dj e conduttrice

Chi è Ema Stokholma: carriera, vita privata e curiosità sulla dj e conduttrice televisiva e radiofonica, dagli esordi al Festival di Sanremo.

Pseudonimo di Morwenn Moguerou, classe 1983, nata a Marsiglia, Ema Stokholma è una deejay francese, con passaporto italiano, molto nota nel nostro Paese con aver preso parte a trasmissioni radiofoniche e televisive.

In passato, si è molto parlato di lei anche per la sua relazione con Gemitaiz, uno dei rapper più seguiti e apprezzati in Italia.

Carriera e curiosità su Ema Stokholma: dagli esordi a Sanremo

Inizia a farsi conoscere giovanissima, come modella, quindi nemmeno maggiorenne si trasferisce a Bologna e inizia a lavorare come disc jockey. In sodalizio con Andrea Delogu, nel 2013 sbarca in televisione, prendendo parte proprio come dj ad alcuni programmi su Canale 5 e Raidue. L’esordio in radio arriva invece nel 2015, quando diventa speaker di Radiodue Rai, conducendo Back2Back insieme a Gino Castaldo.

Conduce Challenge4 su Rai4 e prende parte a Pechino Express nel 2017, in coppia con Valentina Pegorer, vincendo il programma. Con Castaldo e Delogu, è la conduttrice radiofonica per Radiodue Rai del Festival di Sanremo nel 2018, quindi con Carolina Di Domenico dell’Eurovision Music Contest. Ritrova Sanremo anche l’anno dopo, quindi conduce in tv l’Eurovision. A fine gennaio 2020, insieme a Gigi&Ross conduce su Raiuno ‘PrimaFestival’, una vera e propria anteprima di Sanremo.