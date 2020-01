Crotone | incidente stradale gravissimo | un morto e 4 feriti

Crotone incidente stradale: due vetture si scontrano frontalmente e lo schianto causa il ferimento grave di due persone, tra cui due bambini, oltre ad una vittima.

Un grave incidente stradale a Crotone ha avuto luogo nella giornata di sabato 25 gennaio. Purtroppo il bilancio finale è tragico, con una persona morta ed altre quattro ferite. Tutte loro versano in gravi condizioni in ospedale a tra queste figurano anche due bambini.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Pedron, morta la sorella in un tremendo incidente: il dramma atroce

L’incidente stradale si è verificato in seguito ad uno scontro tra due auto, nei pressi della località di Rocca di Neto, in provincia di Crotone. Su di un tratto della Strada Statale 107 Silana Crotonese, una Nissan Micra condotta da un uomo di 70 anni ha centrato in pieno una Lancia Delta. Quest’ultimo veicolo proveniva dall’opposto senso di marcia ed era occupato da una famiglia, con i due bambini alloggiati sul sedile posteriore. Ancora da verificare le cause di questo incidente.

LEGGI ANCHE –> Incidente Tivoli | schianto Panda bus | due giovanissimi morti sul colpo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente stradale Crotone, la vittima è morta in ospedale

Sul luogo del disastro sono intervenuti il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Una delle due auto si è ribaltato e ha visto la fuoriuscita di carburante. Tutti gli occupanti dei veicoli sono stati estratti dalle lamiere in seguito all’immediato intervento dei portieri. Le ambulanze accorse hanno poi portato d’urgenza le vittime in ospedale, ma qui purtroppo l’anziano che viaggiava da solo è deceduto. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi del caso ed il personale Anas ha chiuso la strada per consentire i soccorsi e per permettere ai Vigili del Fuoco di ripulire la carreggiata dai detriti e dai rottomi sparsi ovunque.

LEGGI ANCHE –> Piacenza | incidente stradale per Valentina | lei muore a 22 anni