Christina Mauser, chi è l’allenatrice di basket morta nell’elicottero di Kobe Bryant

Tra le vittime della tragedia in cui ha perso la vita Kobe Bryant c’è anche Christina Mauser, allenatrice della squadra di basket Lady Mambas Team.

Nella tragedia che ha portato alla morte di Kobe Bryant il bilancio del sinistro è di 9 vittime. La polizia locale ha evitato di diffondere le loro generalità per ragioni di privacy, ma nel corso delle ore alcuni dei nomi sono emersi attraverso i post dei loro cari. Sappiamo che nell’incidente ha perso la vita la figlia tredicenne dell’ex giocatore di basket, Gianna, così come la sua coetanea Alyssa Altobelli ed i suoi genitori John e Keri. L’ultimo nome che è emerso è quello di Christina Mauser, allenatrice della squadra in cui giocavano sia Gianna che Alyssa.

La prima a diffondere la tragica morte dell’allenatrice è stato il sindaco di Costa Mesa, Katrina Fowler, la quale ha scritto su ‘Twitter‘: “Ho appena saputo che il nostro fantastico Matt Mauser dei TiajuanaDogs ha perso sua moglie Christina nell’incidente. Ha allenato la squadra femminile. Questa tragedia devastante peggiora di ora in ora. Tanto dolore per così tante famiglie locali. I nostri cuori sono spezzati e in lutto per le famiglie colpite”.

Christina Mauser, chi era l’allenatrice morta nell’elicottero di Kobe Bryant

Poco dopo la pubblicazione del tweet del sindaco, lo stesso Matt Mauser, musicista locale, ha confermato che la moglie si trovava nell’elicottero: “I miei figli e io siamo devastati. Oggi abbiamo perso la nostra bellissima moglie e mamma in un incidente in elicottero. Si prega di rispettare la nostra privacy. Grazie per tutti i vostri pensieri che significano così tanto”. Madre e moglie amorevole, Christina aveva 38 anni ed è stata a lungo un’allenatrice di basket femminile nelle scuole elementari. Aveva cominciato come assistente allenatrice in una scuola primaria di Orange County e proseguito come allenatrice alla Harbour Day School di Corona del Mar. Da qualche tempo aveva accettato l’incarico di allenare la ‘Lady Mambas Team’ di Kobe Bryant.