Stati Uniti, un bimbo di 4 anni muore giocando a fare la lotta con il papà: dalla pistola dell’uomo è partito un colpo, ecco come è potuto accadere.

Tripp Shaw, 4 anni, è morto in casa sua a Bloomington, negli Stati Uniti, mentre giocava a fare la lotta con il suo papà. Dalla pistola dell’uomo è accidentalmente partito un colpo, fatale per il piccolo che è stato raggiunto alla testa dal proiettile. I medici hanno provato a salvarlo ma Tripp aveva riportato lesioni gravissime, e per lui non c’è stato niente da fare. Anche il padre Tyler Shaw, 36 anni, è stato raggiunto dallo stesso proiettile partito dalla sua pistola semiautomatica, ma non ha riportato gravi lesioni.

Muore giocando a fare la lotta con il papà, addio a un piccolo di 4 anni

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma secondo le prime ipotesi riportate dalla stampa locale padre e figlio avrebbero fatto accidentalmente cadere l’arma dal mobile su cui si trovava durante la lotta. Nessuno di loro si sarebbe accorto della presenza della pistola, che nel cadere ha fatto partire il colpo che ha ucciso il bambino. Gli agenti stanno indagando in queste ultime ore sul caso, per identificare la reale dinamica dell’accaduto e soprattutto capire perché la pistola non aveva la sicura. Non è certo il caso di morte infantile a causa di simili incidenti negli Stati Uniti, dove troppi bambini muoiono a causa delle armi presenti nelle case delle loro famiglie.

