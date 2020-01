Antonello Corigliano: chi è il presunto fidanzato di Lucia Bramieri

Chi è Antonello Corigliano, il giornalista pubblicista di origini pugliesi, presunto fidanzato di Lucia Bramieri: carriera e curiosità.

L’ex gieffina classe 1961 Lucia Bramieri sarebbe fidanzata con un giovane uomo più giovane di 18 anni che si chiama Antonello Corigliano. L’uomo di origini pugliesi – dopo averla conosciuta – ha parlato di lei su Facebook.

Ha spiegato in un post: “Lucia non è solo la donna esuberante e stravagante che siete abituati a vedere. Ha vissuto, mentre mi raccontava la sua storia in questi giorni, tante vite in una sola. Gioie e dolori, quest’ultimi, soprattutto, in silenzio e mai pubblicamente dichiarati”.

Carriera e curiosità su Antonello Corigliano

Intervistato in una puntata di Pomeriggio 5, il giovane – che vive a Taranto e fa il giornalista – sarebbe stato sorpreso insieme a Manila Gorio. Prima freelance e poi presentatore televisivo, Antonello Corigliano ha fatto una lunga gavetta nel mondo dell’informazione, lavorando per televisioni e giornali locali, ma anche per il web.

Giornalista pubblicista, ha lavorato per Puglia Press e per La Voce del Popolo. Nel corso della sua carriera, è apparso anche in trasmissioni di rilevanza nazionale, come ‘La Vita in diretta’. Ha anche condotto diversi concorsi di bellezza. Nel corso dell’intervista a ‘Pomeriggio 5’, Lucia Bramieri ha lasciato intendere che tra i due non ci sarebbe una vera relazione.