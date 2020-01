Alyssa Altobelli, chi è la 13enne morta nell’elicottero di Kobe Bryant

Tra le vittime dell’incidente dell’elicottero di Kobe Bryant c’è anche Alyssa Altobelli, 13enne compagna di squadra e amica di Gianna.

Nelle ultime ore si è parlato in lungo e in largo della tragedia che ha investito la famiglia Bryant, ma meno si è parlato di quella che ha altrettanto colpito la famiglia Altobelli. Sebbene le autorità abbiano evitato di fornire informazioni sulle vittime del sinistro, in rete era già apparsa la notizia della morte di John Altobelli, allenatore di baseball del liceo che era solito viaggiare con Kobe. L’uomo infatti seguiva tutte le partite della figlia Alyssa, anche lei sull’elicottero insieme alla madre Keri, e ogni qual volta doveva andare ad un incontro viaggiava insieme alla famiglia Bryant.

A confermare che Alyssa, John e Keri erano sull’elicottero è stato nelle scorse ore il figlio maggiore Tony. Lui è sopravvissuto insieme alla sorella di 14 anni poiché entrambi sono rimasti a casa. Adesso per loro arriva un periodo difficile, durante il quale dovranno elaborare il lutto dei genitori e quello della sorella.

Chi era Alyssa Altobelli, la 13enne morta nell’elicottero di Kobe Bryant

Nata a Los Angeles, California, nel 2006 Alyssa Altobelli era una giovane promessa del basket femminile che era entrata a far parte della ‘Lady Mambas Team‘, squadra cestistica gestita e allenata da Kobe Bryant. La 13enne era tenuta in grande considerazione dall’ex fuoriclasse del NBA e da tempo era diventata una buona amica per la figlia Gianna. Le due famiglie erano solite andare insieme al campo d’allenamento, sia per gli allenamenti che per le partite. Bryant era un grande sostenitore del basket femminile e per questo motivo seguiva molto da vicino i progressi delle giovani giocatrici, tra le quali spiccava il talento di Gianna e Alyssa.