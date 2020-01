Afghanistan, aereo precipita: quali sono le condizioni degli 83 passeggeri

I media Afgani hanno riportato il tragico incidente di un aereo di linea: le informazioni sui passeggeri e sull’accaduto però sono un mistero.

Nelle scorse ore in Afghanistan è stata riportata la tragica notizia di un’incidente aereo. Secondo i media locali un volo di linea dell’Ariana Afghan Airlines sarebbe precipitato sui monti vicino al distretto di Deh Yak, nella provincia di Ghazni. Al momento non è chiara quale sia stata la dinamica del sinistro né quali siano le condizioni dei passeggeri (il cui numero varia in base alla fonte da 83 a 110) e dell’equipaggio. I media hanno spiegato che la scarsità delle informazioni è da imputare al fatto che l’incidente si è verificato in una zona sotto il controllo dei talebani.

Nonostante le difficoltà di accesso alla zona situata a sud di Kabul, il giornalista Bilal Sarwary è riuscito ad ottenere alcune informazioni dai locali. Su Twitter infatti ha confermato che l’incidente aereo si è verificato a circa 18 chilometri dal distretto di Deh Yak. Inoltre ha aggiunto che: “Dopo l’incidente è stato udito un rumore assordante, adesso alcuni talebani stanno cercando di spegnere un incendio”.

Mistero sull’aereo precipitato in Afghanistan

Ad aggiungere ulteriore incertezza su una vicenda che scarseggia di dettagli è stato il comunicato della compagnia aerea, la quale ha smentito che uno dei suoi mezzi sia precipitato: “C’è stato un incidente areo, ma questo non apparteneva all’Ariana – ha spiegato il Ceo dell’azienda a ‘Reuters‘ – i nostri due voli da Herat a Dheli e da Kabul a Herat, infatti, sono atterrati regolarmente”. A questa comunicazione la giornalista Stefanie Glinsky ha dichiarato che il direttore della Ariana le ha riferito che la compagnia stava verificando e avrebbe dato informazioni a riguardo il prima possibile.