Riccardo Scamarcio, perché è finita male la storia con Valeria Golino. L’attore ha risposto più volte alle domande sulla fine di questa importante relazione amorosa con l’attrice.





Sarà ospite questa sera del programma di Rai 2 Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, Riccardo Scamarcio. L’attore parlerà della propria carriera e della propria vita privata nella quale un ruolo fondamentale ha avuto la sua ex compagna Valeria Golino.

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino: perché è finita la storia tra i due

Un peso preponderante nella vita privata di Riccardo Scamarcio ha di certo avuto la sua ex compagna Vittoria Golino. Una storia d’amore quella tra i due che è durata 11 anni. Una coppia quella composta da questi due attori che è da sempre stata molto amata dal pubblico e una rottura che ha deluso i moltissimi fan che li seguivano con grande affetto. Ma come mai tra di loro è finito quell’amore che sembrava unirli saldamente e si è rotto qualcosa in un rapporto che sembrava resistente a qualsiasi avversità?

In una intervista di diverso tempo fa, ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Riccardo Scamarcio era tornato sulla vicenda di fronte al suo pubblico, raccontando alcuni particolari della relazione sentimentale con Valeria Golino. L’attore aveva rivolto parole di grande stima alla sua ex compagna, mantenendo il riserbo sui più minimi particolari della fine della loro storia. Inoltre l’attore aveva concluso con una frase la propria intervista: “Ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari… non ci lascia mai nella vita”. Anche la Golino ha più volte parlato di “una fortissima delusione sentimentale, la più grande della mia vita”. “D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze”, aveva dichiarato tempo fa l’attrice in merito a questa vicenda al Settimanale F.

Vedremo se anche questa sera l’attore parlerà di questa storia nel corso della sua intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda su Rai 2.