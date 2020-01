Paola Di Benedetto, Fede a Domenica In: “Non mi è piaciuta!”. Il fidanzato della bellissima concorrente del Grande Fratello Vip, parte del gruppo Benji & Fede, commenta aspramente le parole di Antonio Zequila.





Ospiti di Mara Venier a Domenica In, Benji & Fede hanno parlato della loro amicizia e del loro successo. Federico Rossi ha poi commentato quanto dichiarato da Antonio Zequila sulla sua fidanzata Paola Di Benedetto all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Paola Di Benedetto, le dichiarazioni del fidanzato Fede a Domenica In

E’ stata Mara Venier ad intervistare questo pomeriggio i componenti del duo Benji & Fede nel corso della puntata di questa settimana del programma Domenica In. I due hanno parlato della propria carriera e della loro amicizia ma Federico Rossi non si è lasciato sfuggire l’occasione di commentare quanto dichiarato da Antonio Zequila sulla fidanzata Paola Di Benedetto. Quest’ultima e Zequila sono entrambi concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip e già da diverse settimane sono coinquilini all’interno della casa più spiata della televisione.

Durante una di queste prime giornate di convivenza come concorrenti del programma televisivo Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione, Antonio Zequila, riferendosi a Paola Di Benedetto durante la sfilata delle donne, ha dichiarato: “Le do zero perché lei a 20 anni non ha mostrato il c..o e l’ha fatto quella di 50”. La Venier ha tentato di difendere Zequila, dicendo che sicuramente nelle sue parole non c’era cattiveria ma il suo linguaggio non è ad ogni modo piaciuto a Federico. Quest’ultimo a tal proposito ha affermato infatti: “Immaginavo non ci fosse cattiveria, però non mi è piaciuta la mancanza di rispetto!”. Fede ha inoltre ammesso di essere un fidanzato geloso, proprio come la sua Paola. “Una gelosia sana”, l’ha definita il cantante, che ha ribadito anche di fidarsi della sua fidanzata. Vedremo se nelle prossime giornate la gelosia sarà ancora la miccia che farà accendere il fuoco della polemica.