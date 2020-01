Nina Moric attacca Luigi Favoloso: “Picchiava me e mio figlio con la complicità di sua madre”. I genitori di lui provano a difendersi e a difenderlo.

A ‘Domenica Live’ Nina Moric parla apertamente della situazione relativa a Luigi Favoloso. Quello che è ormai il suo ex fidanzato è sparito già da diversi giorni. Sono due settimane che il 30enne imprenditore e volto televisivo originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha fatto perdere le sue tracce.

C’è stato qualche avvistamento presunto, poi per il resto manca qualunque certezza su dove sia Favoloso e perché sia scomparso. La Moric ritiene che si tratti soltanto di una messinscena per far parlare di sé. Già nei giorni scorsi ha preso le distanze da Luigi, dicendo che “chi ama gli altri non si dovrebbe comportare così. Io non voglio essere in alcun modo accostata a questa vicenda”. Ma ora l’ex moglie di Fabrizio Corona alza il tiro e ci va giù pesante. Ospite di Barbara D’Urso, Nina Moric accusa Luigi Favoloso di avere maltrattato sia lei che suo figlio adolescente Carlos, avuto proprio da Corona.

Luigi Favoloso Nina Moric: “Lui picchiava me e mio figlio, mi sono ribellata”

“La cosa è avvenuta più volte”, ha detto la Moric, come già svelato nei giorni scorsi a ‘Pomeriggio 5’ sempre dalla D’Urso da altre persone che sarebbero vicine alla modella croata. E non è tutto: “La madre di Luigi in realtà è complice e ben consapevole che tutto quello che sta accadendo è solo una farsa”. A riprova di ciò ci sarebbe il ritiro della denuncia che la donna avrebbe effettuato, dopo avere sporto segnalazione di sparizione alle autorità. La Moric è parsa visibilmente affaticata da tutto ciò, al punto da prorompere in un pianto.

“Lui mi ricatta”

“Sono in cura da parte di uno psicoterapeuta da diversi mesi”, ha detto la croata. “Da qualche mese ho detto basta a tutto questo e non sto più con Luigi”. Inoltre sembra che quest’ultimo abbia ricattato la Moric minacciandolo di divulgare delle foto private per costringerla al silenzio su tutto questo. Ma Nina ha trovato il coraggio di parlare, a quanto sembra.

