Alfredo Belli Paci, vita privata e carriera del marito di Liliana Segre

Alfredo Belli Paci è stato il marito della divulgatrice Liliana Segre. Scopriamo tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata al fianco della Segre.

“Alfredo mi mise la sua mano sul braccio tatuato. E io sentii un fluido speciale, come se quel gesto fosse destinato a durare per sempre.”

Così Liliana Segre, divulgatrice sopravvissuta all’Olocausto, ricorda il suo fu marito. Uomo particolarmente riservato, Alfredo non si è mai mostrato alle splendenti luci della notorietà. Al fianco di Liliana, Alfredo è stato un uomo forte e sensibile, disposto a affrontare i grandi traumi che segnarono per sempre la moglie.

“Quando conobbi Alfredo sulla riva del mare provai un’emozione nuova. Aveva dieci anni più di me, era già avvocato – racconta con grande emozione la Segre – quasi mi veniva di dargli del lei. Ma allo stesso tempo pensavo che mi piaceva tanto. Ci fu uno sguardo complice, pochissime parole […] Un paio di giorni dopo notò il mio numero sul braccio. Io so cos’è, mi disse e lui mi raccontò che, avendo scelto di non aderire alla Repubblica Sociale, aveva trascorso due anni in sette campi di prigionia nazisti. Alfredo Belli Paci era uno dei seicentomila militari internati in Germania.”

Alfredo Belli Paci, la vita politica

Il marchigiano Alfredo Paci si era così distinto per la sua morale ferrea, disposto a venire deportato pur di proteggere il suo ideale politico, scegliendo la ragione alla paura. Molti giornali di estrema destra hanno ultimamente rilasciato delle notizie fallaci, che vedrebbero il marito della Segre come un convinto almirantiano, ovvero un esponente del Movimento Sociale Italiano.

“Anche da prigioniero era stato una roccia. Mi raccontava che, pur essendo denutrito, aveva preferito sacrificare un pezzetto di margarina pur di avere gli stivali lucidi. Voleva mantenere il suo decoro di ufficiale al cospetto dei carcerieri nazisti. A me, invece, la dignità era stata negata.”

Alfredo e Liliana hanno avuto tre fantastici bambini: Alberto, Federica e Luciano.