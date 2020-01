Inter Cagliari streaming, dove vedere la partita e formazioni ufficiali in campo. La partita va in scena all’ora di pranzo.

Il match delle 12.30 della 21a giornata di Serie A vede di fronte Inter e Cagliari. La partita di San Siro sarà trasmessa come tutti i lunch match da Dazn.

L’Inter dopo il mezzo passo falso del pareggio in casa del Lecce deve riprendere a macinare punti se vuole tenere il ritmo di Juventus e Lazio. I bianconeri avranno il difficile impegno del San Paolo contro il Napoli e i biancocelesti saranno impegnati nel derby di Roma. La giornata potrebbe dunque essere favorevole alla squadra di Conte, ma non sono più ammessi passi falsi. Il Cagliari dal canto suo deve dimostrare di aver superato definitivamente la profonda crisi di risultati delle ultime giornate per rimanere aggrappato alla zona Europa.

Inter Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 12.30 del 26 gennaio 2020 a Milano è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Inter cagliari su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui il lunch match tra Torino e Atalanta. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Inter Cagliari, le formazioni in campo

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran