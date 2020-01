Grande Fratello Vip | concorrente lascia la casa | “Televoto annullato

C’è una defezione improvvisa nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’. La produzione dà la notizia con uno scarno comunicato, salta il televoto.

La produzione del Grande Fratello Vip 4 ha diramato un annuncio nella prima serata di domenica 26 gennaio 2020. La notizia riguarda un abbandono della casa da parte di uno dei partecipanti.

A lasciare l’abitazione più spiata d’Italia è nello specifico Barbara Alberti. La produzione del Grande Fratello Vip 4 ha però specificato che si tratta di una defezione solo temporanea. L’annuncio è arrivato sui canali social ufficiali del noto reality show trasmesso da Canale 5. Barbara Alberti era apparsa in difficoltà emotiva dopo che già nel corso dell’ultima puntata aveva chiesto di potere essere estromessa dall’avventura televisiva iniziata ad inizio gennaio. Questo ufficialmente per il fatto che alla scrittrice non andava di fornire una nomination in maniera repentina.

Grande Fratello Vip, con la Alberti fuori il televoto è annullato

Il conduttore del GF Vip 4, Alfonso Signorini, l’ha quindi invitata a riposare ed a riflettere per bene sulle scelte dell’immediato futuro da prendere. “Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per una indisposizione”. Quindi la produzione del GF Vip 4 adduce ad una problematica di natura fisica, dopo che la stessa Alberti aveva già lasciato la casa nei giorni scorsi per sottoporsi ad una visita medica. Questa defezione, per quanto temporanea, porta il programma a vedere annullato il televoto che era in corso tra la stessa Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. “Tutti i telespettatori che avevano espresso una preferenza tramite lo stesso verranno rimborsati”, conclude la nota

