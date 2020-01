Elezioni Emilia Romagna: risultati exit poll in diretta

Elezioni Emilia Romagna: saremo in diretta per scoprire l’esito delle urne. Testa a testa tra il candidato del Centro sinistra Bonaccini e quello del centro destra Borgonzoni.

In base ai primi exit poll Bonaccini è davanti 47-51 % a Borgonzoni 44-48, ma il dato è molto vicino e per sapere qualcosa di più bisognerà aspettare per lo meno le prime proiezioni.

Essendo così vicine le forchette dei dati, dal punto di vista statistico è praticamente impossibile dare qualche certezza. Secondo molte fonti comunque il governatore uscente Bonaccini sarebbe in leggero vantaggio.