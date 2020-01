Dramma Gerardina Trovato, la cantante disperata: “Vivo con 80 euro al mese”. Dopo i grandi successi degli anni ’90 e 2000, oggi la cantautrice racconta le difficili condizioni economiche nelle quali si trova a vivere.





Sarà ospite questa sera di Barbara D’Urso, la cantante siciliana. Proprio quest’ultima ha raccontato le difficili condizioni economiche nelle quali si trova attualmente a vivere.

Leggi anche –> Gerardina Trovato, chi è: età, vita privata e carriera della cantautrice

Leggi anche –> Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 26 gennaio

Gerardina Trovato, il dramma della sua condizione economica

Ha avuto inizio tutto qualche settimana fa, quando con una lunga intervista al Messaggero la cantautrice Gerardina Trovato ha affermato di stare vivendo un periodo davvero molto difficile.

La cantante, subito dopo essere stata esclusa dalla nuova edizione del Festival di Sanremo, ha ammesso di versare in una condizione economica e di salute molto complessa.

La Trovato ha raccontato di essere tornata a vivere a Portopalo di Capo Passero, in Sicilia, in provincia di Siracusa. Questo dopo essere stata costretta a vendere la sua casa di Roma, regalatale dai genitori, per tentare di sanare i propri debiti.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dopo aver ricevuto aiuto anche dalla produttrice Caterina Caselli, la Trovato è stata costretta a rivolgersi alla Caritas dalla quale attualmente percepisce 80 euro al mese per vivere. La famiglia della cantautrice le ha negato qualsiasi aiuto finanziario. Questo poiché proprio la madre la accusa di aver sperperato il proprio patrimonio in droghe e altri vizi. Cosa che l’artista ha sempre perentoriamente smentito. Affermando invece di essere una vittima di quei medici che hanno cercato di curarla con ogni tipo di farmaci. La cantante è affetta infatti da nevrosi ossessiva depressiva, che le ha arrecato anche gravi danni come quello della citolisi epatica.

La Trovato ha ammesso inoltre che avrebbe avuto un grande piacere a tornare a cantare al Festival di Sanremo per raccontare la propria storia, tutto ciò che ha passato in questi anni con un nuovo slancio artistico. Per questo grande amarezza ha lasciato in lei la recente decisione di escluderla dalla kermesse canora.