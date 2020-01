Marito Donatella Rettore, chi è Claudio Rego: età, lavoro, vita privata

Donatella Rettore, chi è il marito Claudio Rego: età, lavoro, vita privata dell’uomo che da tanti anni affianca la cantante. I due non hanno avuto figli.

Donatella Rettore, personaggio e cantante mai banale recentemente vista in tv come giudice di Ora o mai più, è protagonista indiscussa della musica italiana. Oggi sarà ospite di Domenica In con Mara Venier che la celebrerà con una bella intervista.

Leggi anche –> Donatella Rettore annuncio choc: “La malattia grave, rischio di morire”

Chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore

Claudio Rego è anche lui un musicista autore anche di alcune colonne sonore per film. Ed è stata proprio la musica a farli conoscere e ad unirli. Claudio spiega come si conobbero durante un concerto di Alan Sorrenti: “Mi era rimasto impresso il fatto che Donatella si trovasse in mezzo ad un gruppo di uomini e dal momento che era sola avevo voglia di proteggerla”.

Visualizza questo post su Instagram I MIEI BOYS ♥️ #RETTORE #LOVE #SORRYIMDIFFERENT Un post condiviso da RETTORE Official (@donatellarettore) in data: 14 Giu 2019 alle ore 7:01 PDT