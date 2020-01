Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 26 gennaio

Oggi, 26 gennaio, Domenica Live a sorpresa torna sulla scomparsa Di Luigi Favoloso con nuove rilevazioni: tutte le anticipazioni sulla nuova puntata

Domenica Live a sorpresa porterà nuove indiscrezioni sulla scomparsa di Luigi Favoloso. L’ex fidanzata Nina Moric ha sempre sostenuto che l’uomo fosse fuggito e che avesse fatto perdere le sue tracce solo per farsi pubblicità.

E a quanto pare la show girl potrebbe aver avuto ragione sin dall’inizio…

Vediamo insieme tutte le rivelazioni sulla puntata che inizierà oggi alle ore 17.20.

Leggi anche —> Marco Carta al GF Vip: “Mi hanno cercato, ho le prove” – VIDEO

Domenica Live, a sorpresa l’account Instagram di Luigi Favoloso riprende a funzionare

Uno spiraglio sul mistero lo diede in un annuncio Barbara D’Urso:

“Alle ore 16:22, Luigi Favoloso ha telefonato a Pomeriggio Cinque da una scheda non italiana. Lui sta bene, non è in Italia, è all’estero. Ci ha detto in che nazione è, ci ha pregato di non dirlo. Ha dichiarato che tutto ciò che è stato raccontato è falso, ci ha raccontato una versione opposta. È molto dispiaciuto per la mamma, lei non sapeva niente. Per il momento continuerà ad essere nascosto in questo luogo che conosciamo solamente noi. Non gli hanno fatto male, è nascosto. Luigi ci segue, ha seguito tutto. Non posso dirvi come ci segue, altrimenti capireste se può vedere la diretta di Mediaset o no. Tornerà a farsi vivo per spiegarci il motivo di questo suo gesto. La motivazione è molto grave e molto diversa da quella raccontata da Nina Moric.”

Favoloso ha poi deciso di intervenire lui stesso sulla questione riprendendo in mano il suo profilo social e pubblicando un video-sorpresa:

“La mia domanda è: ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre c*****e? Soprattutto, non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perchè non ha nulla da nascondere o temere. Comunque visto che nemmeno se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico. Questa è Erevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere perchè stanotte sarà in un’altra nazione, in un’altra città. State dicendo un mucchio di c*****e. Offro 1000€ al primo giornalista che scrive una cosa esatta, la prima”, ha dichiarato l’ex gieffino.

Domenica Live, ospiti di oggi:

Il padre e lo zio di Luigi Favoloso

in studio per difenderlo dalle accuse di Nina Moric

in studio per difenderlo dalle accuse di Nina Moric Paola Caruso

sempre a confronto con L’ex fidanzato Moreno Merlo

sempre a confronto con L’ex fidanzato Floriana Secondi

di nuovo in un serrato faccia a Faccia con Daniele Pompili

di nuovo in un serrato faccia a Faccia con Eva Henger

l’ex porno diva e sua figlia Mercedesz sembra si siano riavvicinate e in studio probabilmente si ricongiungeranno con l’aiuto di Barbara d’Urso.

l’ex porno diva e sua figlia sembra si siano riavvicinate e in studio probabilmente si ricongiungeranno con l’aiuto di Barbara d’Urso. Giovanni Ciacci

con il suo Cambio Look Choc trasformerà un Vip… in altro Vip!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI