Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 26 gennaio

Domenica in oggi, 26 gennaio, si dedicherà a molti ospiti e vari argomenti: ampio spazio al Festival e alla celebrazione del Giorno della Memoria.



La musica e il cinema cammineranno al fianco del ricordo in questa Domenica in, puntata numero 20 dell’edizione 2019/2020. Sarà l’intervista a Donatella Rettore ad aprire il sipario e il talk dedicato alla Giornata della Memoria, che decorre domani, a chiuderlo.

Gli ascolti di Domenica in dimostrano che i telespettatori apprezzano le montagne russe emotive su cui il programma durante il week end.

Ma chi ci sarà oggi in puntata?

Scopriamo di seguito ospiti e scaletta.

Leggi anche —> Chi è Paola Cortellesi: età, vita privata, carriera dell’attrice romana

Gli ospiti di Domenica in:

Donatella Rettore

La cantante aprirà la domenica firmata da Mara Venier prestandosi a un’intervista che ripercorre i suoi primi 45 anni di carriera.

La cantante aprirà la domenica firmata da Mara Venier prestandosi a un’intervista che ripercorre i suoi primi 45 anni di carriera. Massimo Boldi

Il comico sarà negli Studi Fabrizio Frizzi per raccontarsi fra carriera e vita privata, soprattutto in riferimento alla sua relazione con Irene Fornaciari , storia d’amore molto criticata a causa della grande differenza d’età fra i due.

Il comico sarà negli Studi Fabrizio Frizzi per raccontarsi fra carriera e vita privata, soprattutto in riferimento alla sua relazione con , storia d’amore molto criticata a causa della grande differenza d’età fra i due. Benji e Fede

Il duo canoro presenterà il suo nuovo album intitolato Magnifico difetto e svelerà al pubblico qualche curiosità.

Il duo canoro presenterà il suo nuovo album intitolato Magnifico difetto e svelerà al pubblico qualche curiosità. Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea

I due attori presenteranno il film Figli di Mattia Torre (giovane regista scomparso prematuramente).

e I due attori presenteranno il film Figli di (giovane regista scomparso prematuramente). Rosanna Fratello

Riccardo Fogli

Alberto Matano

Pierluigi Diaco

Pino Strabioli

Paolo GiordanoDomenica in dedicherà uno spazio a Sanremo 2020 e uno al Giorno della Memoria. La giornata dedicata al ricordo ricorre domani, 27 gennaio, e commemora le vittime dell’Olocausto. In studio alcuni sopravvissuti al rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 racconteranno del drammatico periodo storico.

Per essere aggiornato su tutte le notizie: CLICCA QUI