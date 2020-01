Chiara Ferragni, le “istruzioni” per il seno: “Fate così e diventa gigante…”

Con un nuovo post ironico su Instagram Chiara Ferragni spiega che la grandezza del seno è solo questione di prospettiva… e fa incetta di like.

Come avere un seno gigante? Molte donne si sono poste la questione e, per chi aspettasse ancora una risposta, arriva ora la spiegazione su Instagram di Chiara Ferragni. Con una giusta done di ironia, la seguitissima influencer (già nota per aver parlato del proprio seno via social) spiega che la grandezza del seno, in fondo, è solo questione di prospettiva… vedere per credere.

I consigli hot di Chiara Ferragni

Tutto nasce dal fatto che a volte Chiara Ferragni è stata presa un po’ in giro a causa delle dimensioni del suo seno. In un recentissimo video sempre su Instagram l’influencer e suo marito, il rapper Fedez, hanno affrontato la questione dimostrando di poter essere (anche) autoironici e di sapersi prendere poco sul serio.

Appoggiando le mani sul seno della moglie, Fedez ha detto: “Faccio la foto e te le tiro su così sembrano enormi amore”. Poi, comprimendo ulteriormente il seno, ha aggiunto: “Oohhhh giganti!”. Nel frattempo lei ha sfoderato un’espressione tra il serio e il faceto che è tutto un programma. Il video è stato postato dall’account ufficiale di Chiara Ferragni con la seguente spiegazione: “New tutorial: how to have boobs, immediately 😅 #TheFerragnez”. E giù like, commenti, condivisioni e – soprattutto – risate virtuali.

Visualizza questo post su Instagram How to get giant boobs (swipe right 😂) Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Gen 2020 alle ore 7:28 PST

