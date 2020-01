Aurora Ramazzotti rivela sui social il suo problema: “L’ho scoperto un anno fa”. La giovane presentatrice lo ha svelato a tutti i suoi fan. Moltissimi sono stati i commenti ricevuti in risposta.





Si è rivolta a tutti i suoi fan Aurora Ramazzotti e attraverso un messaggio pubblicato sui social ha parlato del proprio problema. Moltissimi i commenti da parte degli utenti.

Aurora Ramazzotti, sui social svela il suo problema ai fan

Moltissimi sono stati i messaggi e i commenti su Instagram da parte dei fan per Aurora Ramazzotti. La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti voluto condividere con tutti coloro che la seguono sui social e in televisione, e che stanno riempiendo di stima e di affetto le sue prime apparizioni televisive nelle vesti da conduttrice, il problema con il quale deve fare da un anno i conti.

Da sempre la simpatica ed estroversa Aurora ha voluto condividere i momenti di vita quotidiana con tutti i suoi fan attraverso la propria pagina Instagram. Come nel caso della relazione amorosa con il suo fidanzato Goffredo Cerza. Moltissimi sono i casi infatti in cui la Ramazzotti dialoga con i propri followers, rispondendo alle domande e dispensando consigli anche in fatto di amore.

Proprio durante una di queste situazioni, nelle quali Aurora rispondeva ai suoi fan, si è messa a nudo di fronte a loro raccontando il proprio problema personale. Una ragazza si era infatti appena definita “intollerante agli uomini” e la Ramazzotti le ha allora risposto dicendo invece di essere lei intollerante a latte, uova e glutine. Moltissimi sono stati i messaggi degli utenti subito dopo questa rivelazione. La giovane presentatrice ha voluto allora precisare: “Ho scoperto un anno fa di avere queste intolleranze, dopo aver fatto tanti esami in seguito a un consistente problema di acne”.

La Ramazzotti ha inoltre dichiarato di non aver mai voluto parlare prima del problema proprio per non dispensare consigli su un argomento così delicato sul quale è necessario il parere di un medico.