Valeria Marini contro Rita Rusic: “Mi ha fatto la cosa peggiore”

Reduce dal Grande Fratello Vip, Valeria Marini torna a parlare del confronto avuto con Rita Rusic e mette una serie di puntini sulle “i”.

A Valeria Marini le parole di Rita Rusic non sono andate proprio giù. “Lei mi ha accusato di tante cose non vere, per me parlano i fatti” dice la showgirl reduce dal Grande Fratello Vip, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Ho aiutato Vittorio Cecchi Gori nel momento più difficile per lui, anche economicamente. E non è vero che volevo impedirgli di vedere i figli avuti da Rita, io sono sempre stata a favore delle famiglie allargate e credo che i figli siano qualcosa di sacro”.

“Non è giusto – aggiunge – che debba essere io a dover rispondere di queste cose, credo che Vittorio sia la persona più giusta per chiarire tutto”. Detto questo, la Valeria Nazionale non risparmia stoccate anche ad altri inquilini della Casa…

Lo sfogo di Valeria Marini

Innanzitutto, sostiene Valeria Marini, “le parole contro di me da parte di Antonio Zequila e Antonella Elia si commentano da sole, ti pare che nella Casa del Gf Vip pensavano di non essere microfonati?”. Ma insiste che “la cosa peggiore, comunque, resta ciò che ha fatto e detto Rita… Scusate, vi sembro un cesso? Vi sembro una prosciuttona?”.

L’attenzione si sposta poi su Pamela Prati e sul caso “Mark Caltagirone”: “Ero tornata dalla Spagna – racconta Valeria Marini – e mi chiesero: ‘Ma sei stata invitata al matrimonio di Pamela?’. E io: ‘Con chi?’. A quel punto chiamai Pamela e le dissi: ‘Ma ti sposi con uno che non conosci?’. Credo che abbia sbagliato, ma purtroppo si è ritrovata in una situazione più grossa di lei. Avrebbe dovuto chiedere scusa per l’accaduto”.

Infine arriva in studio Gianluigi Martino, il giovane fidanzato della bionda showgirl: “Lui mi ha aiutato tanto in un periodo difficile, mi ha cambiato la vita. Stiamo insieme da quasi un anno, dal febbraio dell’anno scorso. Lui è timido e all’inizio abbiamo nascosto tutto perché volevo proteggerlo, tutti avrebbero parlato di toyboy e via dicendo”. Se son rose…

EDS