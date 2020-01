Torino Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Torino e Atalanta è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 25 gennaio 2020, alle ore 12.30, l’anticipo del sabato sera della serie A che vede di fronte Torino e Atalanta, due squadre in lizza per l’accesso alle Coppe Europee.

Leggi anche –> Ibrahimovic al Milan: ovazione al suo ingresso in campo

Il Torino, infatti, in una posizione tranquilla di classifica, potrebbe scommettere su un posto in Europa League, la squadra ospite punta nuovamente alla Champions League.

Leggi anche –> Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Torino Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 25 gennaio 2020 a Torino è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Torino e Atalanta su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui il lunch match tra Torino e Atalanta. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Sono 101 i precedenti in Serie A tra queste due formazioni: 42 le vittorie toriniste, esattamente il doppio di quelle atalantine. In casa del Toro, l’Atalanta ha vinto solo 6 volte in 50 precedenti, contro le 26 vittorie della squadra di casa. Il risultato più sonoro è una vittoria del Torino per nove a uno nella stagione 1941-1942.

Torino Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte e quindi vogliono riprendere la loro marcia. Queste le probabili formaioni: