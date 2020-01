Temptation Island, Nicola ha tradito Sabrina? Lei risponde ai rumor: “Ho il vomito”

Temptation Island: secondo rumor insistenti spingono Nicola avrebbe tradito Sabrina con Katia Fanelli , ecco cosa ha risposto la Martinengo.

Come spesso capita, i personaggi famosi lo scoprono spesso sulla propria pelle, i rumor su presunti tradimenti sono uno degli argomenti più letti dai divoratori di gossip. Succede quindi che se una voce di un presunto tradimento viene condivisa da più persone e se ne comincia a parlare sui social, i giornali di settore riportano la notizia, dandogli più peso di quello che dovrebbe avere.

In questa macchina del fango sono finiti anche alcuni protagonisti di Temptation Island: Nicola Tedde, Sabrina Martinengo e Katia Fanelli. Secondo le malelingue Tedde avrebbe instaurato una relazione con Katia Fanelli alle spalle di Sabrina. La prova di questo presunto tradimento? Alcuni video in cui i due si divertono su una pista da ballo. Proprio i video, infatti, hanno alimentato i rumor e fatto interessare della vicenda i siti ed i giornali di settore, ma cosa c’è di vero?

Temptation Island: la risposta di Sabrina sui rumor del presunto tradimento di Nicola

Il tradimento di Nicola è con ogni probabilità frutto di detrattori e malpensanti, ma trattandosi di una notizia di pubblico interesse c’è chi ha cercato conferme dai diretti interessati. Ad esempio il sito ‘Che Donna‘ ha contattato Sabrina per chiederle se le voci sulla relazione di Katia e Nicola fossero vere. La risposta, si legge sul sito, è abbastanza chiara: “Onestamente preferisco non rispondere”. Una maniera cortese, insomma, per fare capire che le voci le stanno dando parecchio fastidio e che non meritano alcun commento. Infatti successivamente avrebbe anche aggiunto: “Ho letto questa notizia in giro ed onestamente mi viene il vomito”. Come darle torto.