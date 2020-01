Stasera in tv | Meraviglie – La Penisola dei tesori: anticipazioni

Meraviglie – La Penisola dei tesori: anticipazioni dell’ultima puntata, questa sera 25 gennaio 2020. Tra le mete visitate ci sarà anche la bellissima Genova.

La quarta e ultima puntata della nuova edizione di “Meraviglie – La penisola dei tesori” andrà in onda questa sera, sabato 25 gennaio, su Rai 1. Il programma è condotto da Alberto Angelo, che accompagna i suoi spettatori in giro per l’Italia, in luoghi riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, ricchi di arte e di bellezze naturali. Lo svolgimento dell’ultima puntata di “Meraviglie – La penisola dei tesori” non sarà del tutto in linea con i precedenti viaggi in cui siamo stati accompagnati da Alberto Angela. Le destinazioni protagoniste di questo finale saranno il Quirinale, la Val Camonica con le sue incisioni rupestri, Genova, la valle dell’Etna e la Toscana. I personaggi ospiti dell’episodio saranno Alessandro D’Avenia, Luca Bizzarri, Luca Parmitano, Oliviero Toscani e Luca Angeletti.

“Meraviglie – La penisola dei tesori”: anticipazioni 25 gennaio

Questa sera partiremo dal Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica. Insieme ad Angela scopriremo non tanto le bellezze estetiche del palazzo, quanto il valore che esso rappresenta. Ci sposteremo poi ad ammirare le incisioni della Val Camonica, il primo sito del nostro paese tutelato dall’Unesco. Da lì andremo a Genova, dove il genovese Luca Bizzarri ci racconterà delle bellezze di questa spesso sottovalutata città. In Sicilia poi passeggeremo tra i paesaggi lunari dell’Etna, il vulcano più attivo del mondo, ammirando l’ incredibile alternanza di fuoco e di neve nei suoi dintorni; l’astronauta Luca Parmitano racconterà emozioni provate sorvolando il vulcano. Anche lo scrittore Alessandro D’Avenia ci aspetterà in Sicilia, dove ripercorrerà i suoi ricordi adolescenziali e ci racconterà alcuni miti legati all’Etna. L’ultima tappa di questo viaggio ci porterà in Toscana: dalla magnifica Piazza del Campo di Siena alla Val d’Orcia. Oliviero Toscani ne esalterà la bellezza, mentre Luca Angeletti rievocherà la figura di Ghino di Tacco.

