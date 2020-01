Stasera in tv | C’è posta per te: ospiti ed anticipazioni

“C’è posta per te”: ospiti ed anticipazioni della terza puntata in onda questa sera, 25 gennaio 2020, alle ore 21:20 su Canale 5.

Quest’anno la trasmissione condotta da Maria De Filippi compie 20 anni: tuttavia, “C’è posta per te” riesce ancora a classificarsi come una delle migliori e più seguite nella storia della televisione italiana. Le storie che vengono raccontate sono sempre molto emozionanti, e appassionano qualsiasi tipo di pubblico: dai più anziani, ai giovani che poi commentano le puntate sui social networks. “C’è posta per te” andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20; la puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play. La puntata intera e altri contenuti speciali sul programma sono disponibili sul sito Witty Tv.

C’è posta per te: ospiti ed anticipazioni del 25 gennaio 2020

Saranno padroni anche di questa serata le emozioni e i sentimenti degli ospiti di Maria De Filippi, che si sono rivolti alla fantastica donna per chiedere aiuto: provare a ricongiungersi con una persona cara, affrontare vicende sentimentali complicate… Maria ha sempre dimostrato di essere un’ottima mediatrice, in grado (spesso, ma non sempre) di risolvere le complicate questioni familiari e d’amore dei suoi ospiti. Nella puntata di stasera saranno protagonisti di due belle sorprese Antonio Banderas, l’attore spagnolo candidato all’Oscar nella categoria “Migliore Attore Protagonista” per la sua interpretazione nel film “Dolor y Gloria” di Pedro Almodóvar, e l’attrice Giulia Michelini.

