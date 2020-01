Spal Bologna: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 21esima giornata della serie A TIM tra Spal e Bologna: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 25 gennaio 2020, alle ore 20.45, l’anticipo della seconda di ritorno della Serie A tra Spal e Bologna, due squadre che vengono da situazioni diverse.

I padroni di casa, infatti, dopo lo sgambetto all’Atalanta, provano a uscire dalla zona calda della classifica, gli ospiti sono tra le squadre che meglio stanno facendo tra quelle che puntano alla salvezza.

Spal Bologna: come vederla in diretta streaming e in tv

Il derby emiliano che si gioca questo pomeriggio allo stadio Paolo Mazza di Ferrara sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport canale 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le 2 squadre si sono affrontate complessivamente 37 volte in serie A con 20 vittorie dei felsinei e 10 dei ferraresi. In casa della Spal, il bilancio è di 8 vittorie a 5 per il Bologna. L’ultima vittoria a Ferrara della squadra bolognese risale però alla stagione 1967-1968, mentre i precedenti più recenti dicono una vittoria della Spal e un pareggio lo scorso anno.

Spal Bologna, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Formazione di casa che proverà a confermare quanto di buono ha fatto con l’Atalanta, mentre la formazione ospite – squalificato Sansone – cerca punti per mantenere la quota sicurezza. Queste le possibili formazioni:

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco; Petagna. ALL: Semplici.

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander. ALL: Mihajlovic.