Romina Power vede delle luci misteriose nel cielo, ecco il suo racconto – FOTO

Su Instagram Romina Power ha mostrato e parlato ai suoi follower di alcune luci misteriose che ha visto in volo mentre si trovava sopra al deserto.

L’attivista social di Romina Power negli ultimi mesi è stata incentrata principalmente nel pubblicare foto d’epoca della sua Ylenia, scomparsa negli Stati Uniti oltre 25 anni fa, nella speranza che lei le vedesse e si facesse sentire o che qualcuno potesse darle notizie. L’aumento delle pubblicazioni di questo tipo è coinciso con l’anniversario di nascita della figlia, periodo nel quale la cantante americana è solita intensificare i suoi sforzi in ricerca di possibili notizie sul ritrovamento della figlia scomparsa.

Oltre agli appelli social, Romina ha richiesto che l’appello venisse nuovamente condiviso dalla trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’. Sulla scomparsa della figlia, la cantante ha spiegato di essere conscia del fatto che le possibilità di ritrovarla sono quasi inesistenti, ma che il suo cuore di madre le impedisce di rassegnarsi all’idea di averla persa per sempre.

Romina Power racconta di aver visto luci misteriose nel deserto

Come sappiamo ormai da qualche tempo Romina Power ha deciso di fare il suo ritorno in California. Mentre volava sul deserto la cantante ha visto qualcosa che l’ha incuriosita ed ha deciso di condividerlo con i suoi follower su Instagram. Nella foto si vede una massa di nuvole attraverso le quali spiccano tre luci. Accanto alla foto Romina scrive: “Luci misteriose nel deserto”, quindi aggiunge in seguito: “E’ un impianto ad energia nucleare conosciuto per accecare i piloti e uccidere gli uccelli”.