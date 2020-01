Mamma morta | la figlia di 9 anni la trova senza vita a letto | FOTO

Una bambina compie una terribile scoperta, con la mamma morta a letto già da diverse ore. La donna aveva 31 anni, la piccola soltanto 9.

La figlia trova la mamma morta a letto. È quanto di terribile avvenuto a Quinto, alle porte di Treviso. La donna si chiamava Braga Maria Fernanda Dos Santos ed aveva solamente 31 anni.

LEGGI ANCHE –> Bimba di 4 anni salva l’intera famiglia da un incendio scoppiato in casa

La sua bimba di 9 pensava che la madre stesse dormendo e che non avesse sentito la sveglia. Non era da lei restare a letto per così tanto tempo la mattina ed ormai erano passate le 10:00. Invece Braga Maria non era più in vita. Ad ucciderla un attacco cardiaco sopraggiunto nel sonno, come confermato anche da una successiva autopsia che ha fornito una spiegazione certa in merito a questo drammatico caso della mamma morta mentre dormiva. Lei era stata affetta da una forma acuta di bronchite asmatica. Viveva in Italia dal 2006, da quando appena 18enne sposò il marito Claudio Conti, trasferendosi dal Brasile all’Italia.

LEGGI ANCHE –> Alessandria | bufera sul consigliere: “Inutile aiutare i malati terminali, tanto muoiono”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mamma morta, soffriva di una grave forma di asma

Il decesso risale alle primissime ore dello scorso 18 gennaio. Una volta compiuta la scoperta, sono arrivati subito a casa i paramedici del 118 a bordo di una ambulanza. Ma tutto è stato vano, con la donna già morta da diverse ore. Le sue condizioni di salute erano molto compromesse già da diverso tempo, a causa della patologia che la affliggeva. Questa condizione non le aveva consentito di poter lavorare, per cui faceva la casalinga. Ma nessuno dei suoi cari avrebbe mai immaginato che le condizioni di Braga Maria potessero addirittura causarle un letale attacco di cuore. La donna aveva un papà, una mamma ed un fratello, che vivono tutti in patria.

LEGGI ANCHE –> Finge un tumore alle ovaie, arrestata 28enne per truffa