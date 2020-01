Malore in campo per Castrovilli, grande paura: ecco le sue condizioni

Il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale Gaetano Castrovilli ha avuto un malore nel corso della partita contro il Genoa ed è uscito dal campo.

Attimi di grande preoccupazione poco fa all’Artemio Franchi durante l’incontro tra la Fiorentina ed il Genoa. La partita è stata giocata correttamente da tutte e due le squadre e non ci sono stati scontri violenti o episodi di gioco in cui uno dei calciatori è caduto male. Eppure al 64′ Gaetano Castrovilli, talentuoso centrocampista della “Viola”, si è seduto per terra e non è più riuscito ad alzarsi.

Dalla panchina della Fiorentina sono partiti immediatamente i medici che hanno cercato di capire cosa fosse successo al calciatore. Questo ha risposto loro che sentiva dei forti giramenti di testa e dalle telecamere è stato possibile leggere il labiale del centrocampista che diceva: “Non capisco più niente”.

Malore in campo per Castrovilli: quali sono le sue condizioni

In breve è stato chiaro che il calciatore non potesse più continuare a giocare ed ha chiesto il cambio. A rincuorare un po’ tifosi, parenti e amici c’è il fatto che Castrovilli è riuscito ad alzarsi in piedi ed abbandonare il campo da solo. Ciò non toglie che l’accaduto desti qualche preoccupazione ed infatti immediatamente dopo aver lasciato lo stadio, il calciatore è stato portato in ospedale per dei controlli. L’obiettivo è capire cosa gli abbia causato il malore. Nelle prossime ore dovrebbero giungere i risultati delle analisi e la stessa società calcistica dovrebbe comunicarli sul proprio sito.