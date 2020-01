Inter Cagliari Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Inter e Cagliari è il lunch match della domenica della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca domenica 26 gennaio 2020, alle ore 12.30, il lunch match della serie A che vede di fronte Inter e Cagliari, due squadre che hanno aspettative diverse.

I nerazzurri, dopo il pareggio di Lecce, puntano a riprendere la corsa alla Juventus, i sardi vengono da tre sconfitte consecutive. Le 2 squadre si sono affrontate 10 giorni fa in Coppa Italia, con sonora vittoria nerazzurra.

Inter Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 12.30 del 26 gennaio 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Inter e Cagliari su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui il lunch match tra Inter e Cagliari. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Il bilancio dei confronti tra Inter e Cagliari è a favore dei nerazzurri: 38 vittorie contro le 14 dei sardi. Negli ultimi dieci confronti in serie A, sei sono state le vittorie nerazzurre, tre quelle dei sardi e un solo pareggio. Solo una volta le 2 squadre si sono sfidate nel lunch match, nel 2010: allora, la squadra dell’Inter, allenata da Rafa Benitez, vinse al Sant’Elia per uno a zero con gol di Samuel Eto’o.

Inter Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

Tra i nerazzurri, sulla fascia sinistra si potrebbe vedere il nuovo acquisto Young, esperto ex capitano del Manchester United, mentre Borja Valero potrebbe sostituire Brozovic, infortunato a Lecce. Solo panchina per Moses, aspettando sempre l’ufficialità per Eriksen. Queste le formazioni: