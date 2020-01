Incidente Tivoli | schianto Panda bus | due giovanissimi morti sul colpo

Ci sono due vittime in un incidente a Tivoli, in provincia di Roma. Il tutto è avvenuto poco prima dell’alba, con i due ragazzi deceduti in modo tragico.

È un fine settimana cominciato in maniera tragica sulle strade italiane. A Tivoli un incidente ha portato alla morte di due giovani.

Le vittime avevano rispettivamente 19 e 21 anni e stavano viaggiando a bordo di una Fiat Pianda questa mattina molto presto sulla via Tiburtina. Verso le 05:00, all’altezza del centro commerciale ‘Le Palme’, la vettura è andata a scontrarsi con estrema violenza contro un bus della Cotral. L’impatto è avvenuto frontalmente ed è stato talmente forte da portare i due ragazzi a morire sul colpo.

Incidente Tivoli, i due giovani sono morti sul colpo

I vigili del fuoco, arrivati sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo, avevano constatato assieme al personale medico del 118 come non ci fosse niente da fare pr le due vittime. I pompieri hanno estratto i loro corpi dalle lamiere della Panda, che proveniva da roma e che risulta del tutto distrutta dopo quanto successo. Il pullman della Cotral, a bordo del quale c’erano alcuni passeggeri, ha urtato contro un marciapiede attiguo. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita. Il luogo dell’incidente a Tivoli ha visto anche la presenza dei carabinieri. I militari hanno compiuto i rilievi del caso. Finora sono sconosciute le cause di questo tragico episodio. Possibile però che l’asfalto bagnato per la pioggia possa avere inciso su quanto successo.

