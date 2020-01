Grande Fratello Vip: Barbara Alberti lascia la casa, ecco il motivo

Il Grande Fratello ha comunicato che Barbara Alberti ha lasciato la casa per sottoporsi a dei controlli medici: come sta la scrittrice?

Quella di oggi non è stata una giornata come le altre all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti, infatti, sono stati preoccupati tutto il giorno per Barbara Alberti. Ieri sera la scrittrice aveva pensato di lasciare il gioco e tornare a casa, ma alla fine ci aveva ripensato. Sono giorni, inoltre, che non dorme più con gli altri ma la sera lascia l’appartamento per andare a dormire nel Castigatoio da sola.

Normalmente si alza di buon ora e gli altri la trovano in casa, ma oggi di Barbara non c’è stata traccia. Sapendo che quella prima era stata una serata particolare, inizialmente i gieffini hanno pensato che volesse dormire un po’ di più o semplicemente che aveva bisogno di maggior tempo per stare sola. Poi però le ore sono passate ed l’idea che avesse potuto lasciare il reality è diventata sempre più concreta.

Grande Fratello Vip: Barbara Alberti lascia la casa

Intorno alle 18:00 l’Alberti ha fatto il suo ingresso in casa e gli altri si sono avvicinati a lei per capire cosa fosse successo. Lei ha spiegato di essersi sentita poco bene ed è solo quello il motivo per cui oggi non è stata con loro. La diretta del GF ha poi virato su altre discussioni in casa e non si è sentito il resto della conversazione. Fatto sta che qualche ora dopo è giunta una comunicazione dalla produzione: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Al momento non sono giunte ulteriori comunicazione e non è chiaro se la scrittrice tornerà o meno dopo i controlli né che genere di malore possa aver avuto.