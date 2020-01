Giovanni Storti, chi è la moglie Annita Casolo: età, foto, carriera

Conosciamo la moglie di Giovanni Storti, Annita Casolo: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Annita Casolo, classe 1961, è la moglie di Giovanni Storti. La donna ha fatto parlare di sé per una piccola impresa legata alle due ruote. Originaria di Milano, lei con una sua amica Monica Nasetti, hanno totalizzato oltre 6000 chilometri percorrente la storica Via Francigena. L’idea è nata nel 2017 con le due signore che hanno svelato di averlo fatto nello scorso maggio senza alcuna preparazione né fisica né atletica. Il tutto è documentato dal blog “Se ce l’ho fatta io” e da una pagina Facebook collegata, ideati proprio della Nanetti. In una recente intervista a La Repubblica la stessa Annita ha tirato in ballo anche il marito Giovanni, che si è unito durante il percorso da Vienna Milano: “Non lo ha detto ma era preoccupatissimo per noi, era convinto che saremmo morte, pero ci invidiava anche. Purtroppo si lamentava di continuo e ci diceva che non siamo delle mammolette ma delle pazze scatenate anche se non siamo delle atlete”.

Giovanni Storti, chi è la moglie Annita Casolo: vita privata

La donna, così come suo marito, non ha alcun profilo ufficiale. La coppia ha due figlie, Clara e Mara Storti, che sono apparse in passato in alcuni “cameo” nelle pellicole del papà.