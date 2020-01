Giacomo Poretti, chi è la moglie Daniela Cristofori: età, foto, carriera

Conosciamo meglio la storia della moglie di Giacomo Poretti, Daniela Cristofori: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Daniele Cristofori nasce a Lecco il 29 gennaio 1966. Studia recitazione alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, poi si laurea in Psicologia all’Università Cattolica di Milano e specializzata in Psicoterapia ad orientamento analitico transazionale: esercita la sua professione a Milano. Ha lavorato con il marito nei film ‘Chiedimi se sono felice’ e ‘Tu la conosci Claudia?’; poi è stata protagonista in ‘Fuori dal mondo’ e ‘Ravanello Pallido’, partecipando anche alla soap targata Canale 5 ‘Vivere’. Il loro primo e vero progetto insieme è stato ‘Litigare danzando’, un testo che analizza tutta le dinamiche della vita di coppia: “L’dea è nata da alcune letture che avevamo fatto diversi anni fa per giovani coppie in procinto di sposarsi. Lo spettacolo non è altro che una sorta di dialogo tra di noi. Lo facciamo però utilizzando lo strumento del teatro. Ci siamo ispirati a vicende personali, ma anche ad alcuni racconti di amici. Tra di noi ci sono 20 anni di fiducia e lui è un professionista eccezionale”. A teatro, inoltre, ha curato la direzione artistica e la drammaturgia dello spettacolo “Occhi di cane azzurro” di Gabriel Garcìa Marquez.

Giacomo Poretti, chi è la moglie Daniela Cristofori: vita privata

Daniela è la seconda moglie dell’attore comico Giacomo Poretti: hanno avuto un figlio di nome Emanuele. Possiede un account Instagram, che vanta soltanto 157 follower.