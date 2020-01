Francesca Fagnani, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Francesca Fagnani: carriera, curiosità e vita privata della giornalista compagna di vita di Enrico Mentana, dagli esordi a Belve.

Compagna del giornalista Enrico Mentana, Francesca Fagnani è una sua collega più giovane, nata nel 1978, che dal 2013 fa coppia fissa con lui.

“E’ molto più buono di quello che sembra, conduciamo una vita molto normale. Vado d’accordo con tutti i suoi quattro figli e non escludo di averne uno tutto mio”, ha rivelato la giornalista parlando del compagno sulle pagine di Chi.

Carriera e curiosità sulla giornalista Francesca Fagnani

La giornalista e conduttrice di Belve, sul canale Nove, in un’intervista ha raccontato di avere avuto come maestri di giornalismo Giovanni Minoli e Michele Santoro. Di quest’ultimo, in particolare, è stata spalla nei suoi talk show. Presenza fissa, in precedenza, di Ballarò, la giornalista ha raccontato dei suoi esordi di essere andata a ‘bussare’ alla Rai quasi per gioco.

Queste le sue parole a Vanity Fair: “Un dottorato di ricerca in filologia dantesca, metà alla Sapienza e metà a New York. Proprio in America, nel 2001, mi presentai negli uffici Rai e chiesi se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette”. Riguardo la sua storia con Enrico Mentana, gli inizi furono travagliati, con l’ex moglie del giornalista, Michela Rocco di Torrepadula, che attaccò frontalmente la coppia.