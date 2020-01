Fiorentina Genoa: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 21esima giornata della serie A TIM tra Fiorentina e Genoa: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 25 gennaio 2020, alle ore 18.00, l’anticipo della seconda di ritorno della Serie A tra Fiorentina e Genoa, due squadre che vengono da situazioni diverse.

Leggi anche –> Juventus Roma Highlights della partita di Coppa Italia

Entrambe squadre gloriose, infatti, i Viola latitano a centro classifica, ma sono usciti dalla zona calda, il Grifone è ultimo in graduatoria.

Leggi anche –> Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fiorentina Genoa: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport canale 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono in tutto ben 97 i precedenti in Serie A tra queste 2 squadre, nettamente a favore della Fiorentina, con 44 vittorie contro le 18 del Genoa. L’ultima vittoria viola è un uno a zero con gol di Babacar nella stagione 2015/2016. La vittoria più larga risale invece alla stagione 1958/1959, quando i Viola si imposero addirittura per sette a uno.

Fiorentina Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Percorsi completamente diversi per le 2 squadre: due vittorie consecutive per la Fiorentina, due sconfitte consecutive invece per il Genoa. Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic. ALL.: Iachini.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Pinamonti. ALL.: Nicola.