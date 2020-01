Conosciamo meglio la storia di Fabio Troiano: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore compagno nella vita di Eleonora Pedron.

Fabio Troiano nasce a Torino il 10 ottobre 1974. Originario di Gragnano, in provincia di Napoli, si diploma nel 2000 alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Torino, diretta dal Maestro Luca Ronconi.

Subito inizia a lavorare in teatro diretto, tra gli altri, da Mauro Avogadro, Marco Plini, Giancarlo Cobelli e Dominique Pitoiset in diverse produzioni dello Stabile, tra cui Risveglio di primavera di Frank Wedeking. Nel 2003 vince il Premio Salvo Randone come migliore attore. Comincia a lavorare in televisione nel programma per bambini Melevisione, interpretando il ruolo del Genio Abù Zazà. Poi tutto cambia con l’incontro con Davide Ferrario, che lo dirige in Dopo mezzanotte, ricevendo il Premio Magna Grecia per il cinema per l’interpretazione e nel 2005 la nomination ai David di Donatello come migliore attore non protagonista. Poi è protagonista in Se devo essere sincera e Tutta colpa di Giuda nel 2009. È diretto anche da Silvio Soldini nel fortunato Giorni e nuvole (2007) e in Cosa voglio di più (2010).

Tanti i lavori in tv con le serie Le stagioni del cuore (2004), la miniserie Caterina e le sue figlie (2005) e Il generale dei briganti (2012) di Paolo Poeti. Poi entra a far del cast di Squadra antimafia e in quello del film La classe degli asini. Poi diventa protagonista della serie Benvenuti a tavola con Fabrizio Bentivoglio, Giorgio Tirabassi e Lorenza Indovina e di Amore pensaci tu dei registi Terracciano e Pavolini.

Fabio Troiano chi è: età, carriera e vita privata dell’attore

Fabio ha avuto nel 2014 una relazione amorosa con Anny Clentis. L’attore è stato anche con Violante Placido; poi tanti flirt, tra cui quello con Ilaria Spada, Melissa Toniolo e Selvaggia Lucarelli. Nel 2018 è legato sentimentalmente con Eleonora Pedron.