Eleonora Abbagnato ha deciso di lasciare il posto di prima ballerina all’Operà di Parigi per stare accanto alla madre malata di leucemia.

Per anni abbiamo pensato con orgoglio all’Operà di Parigi, sapendo che nel ruolo più prestigioso di prima ballerina c’era la nostra Eleonora Abbagnato. Una vita, la sua, spesa per coltivare quel talento immenso e quella passione che l’hanno portata ad eccellere in un campo estremamente competitivo come quello della danza professionistica. Si può dire che la danzatrice palermitana abbia realizzato il sogno della sua vita, permettendo al contempo a diverse generazioni di ragazze di crescere guardandola come esempio da seguire.

Sebbene abbia lasciato la sua Palermo a 14 anni per stabilirsi a Parigi e diventare la stella di prima grandezza del mondo della danza, Eleonora lo scorso dicembre ha annunciato il suo addio. Avrebbe potuto continuare, c’è chi avrebbe fatto carte false per farla rimanere, ma nella sua vita attuale c’è un impegno più urgente: prendersi cura della donna che le ha permesso di realizzare il suo sogno.

Eleonora Abbagnato, malattia mamma: “E’ il mio dovere”

Nei prossimi mesi Eleonora gestirà la compagnia del balletto del Teatro di Roma, ruolo che le permetterà di scendere in Sicilia in un’ora circa. La decisione di trasferirsi è legata proprio alla malattia della madre, la quale da qualche mese ha scoperto di essere malata di leucemia e si sta curando. Se nel momento in cui è stata effettuata la diagnosi e sono iniziate le cure l’Abbagnato non aveva potuto essere presente per ragioni contrattuali, adesso potrà essere di supporto alla madre in qualsiasi momento: “Mamma è stata molto male e ora continua la terapia. Quando si è ammalata non sono potuta andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo riavvicinare: è il mio dovere, adesso che i nostri ruoli si sono invertiti”.