Diletta Leotta si prepara per la diretta: svelata una sua passione

Poco fa, la conduttrice Diletta Leotta si presenta su Instagram postando una foto in piscina: svelata una sua passione prima della diretta.

Diletta Leotta non smette mai di stupire. La giornalista sportiva, praticamente ogni giorno, attira i like dei suoi milioni di follower su Instagram.

Senza dubbio è uno dei personaggi più amati dal pubblico di sportivi italiani, mentre le riviste di gossip riempiono le pagine sulla sua relazione con il pugile Daniele Scardina, da tutto conosciuto come ‘Toretto’.

La nuova foto di Diletta Leotta rivela una sua passione

Come sempre, la conduttrice sportiva sarà impegnata a bordo campo per seguire l’anticipo del sabato sera di serie A su Dazn, ma intanto eccola che si gode dei momenti di relax prima della gara. Infatti, appena qualche minuto fa, la bella siciliana ha pubblicato su Instagram una sua foto mentre è in piscina, svelando di fatto una sua passione che forse pochi conoscevano.

“Sabato sera piscina”, si limita a scrivere la giovane giornalista, che peraltro quest’anno sarà attesissima sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Sono decine e decine i commenti al post in pochi minuti: in molti le fanno i complimenti, qualcuno con pungente ironia, notando qualche dettaglio del suo fisico, altri semplicemente con un emoticon a forma di cuore.