Coronavirus Italia | presunto caso a Napoli | donna in ospedale

Situazione Coronavirus Italia: una donna straniera ricoverata in ospedale a Napoli dopo essere stata nel suo Paese, giunge l’importante aggiornamento.

Il Coronavirus anche in Italia fa parlare per dei presunti casi di contagio. Dopo la segnalazione relativa ad una donna di Bari ricoverata a Parma, e che era da poco arrivata dalla Cina, ora giunge notizia di un altro presunto caso di malattia a Napoli.

In merito alla prima vicenda, la persona il cui quadro clinico risulta essere del tutto sotto controllo era stata proprio a Wuhan, la megalopoli della parte centrale della Cina dove si ritiene che il batterio del Coronavirus abbia avuto origine. A Napoli invece è una 63enne proveniente dallo Sri Lanka ad avere necessitato delle cure urgenti dei medici. Troppo gravi la febbre rimasta costantemente alta ed i problemi respiratori gravi che l’hanno colpita. Attualmente la srilankese si trova ricoverata all’ospedale ‘Cotugno’ di Napoli.

Coronavirus Italia, la situazione della paziente di Napoli

Qui i dottori l’hanno isolata in attesa di compiere degli esami approfonditi, per capire se si possa trattare di quello che sarebbe il primo effettivo caso di Coronavirus in Italia. Oppure se il tutto sia riconducibile ad un’altra malattia. Una settimana fa la 63enne aveva fatto ritorno dalle nostre parti dopo essere stata nel suo Paese d’origine.

Aggiornamento – l’azienda ospedaliera ha comunicato che qualsiasi legame con il Coronavirus è da escludere. La donna ha contratto solamente una influenza, per quanto caratterizzata da forti sintomi. Anche il Ministero della Salute ha voluto ribadire tale diagnosi, per non creare falsi allarmismi. Altri casi si segnalano pure a Bordeaux, in Francia, e ad Edinburgo, in Scozia. Nella maggior parte delle situazioni si tratta di ceppi del Coronavirus equiparabili a banali raffreddori. La situazione sembra quindi essere sotto controllo, anche in virtù delle forti precauzioni intraprese in ogni parte dl mono per evitare l diffusione della malattia.

