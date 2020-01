Il calciatore Chris Smalling saluta l’amata cagnolina. La notizia arriva sul profilo Instagram del difensore inglese attravero la moglie affranta.

Una triste notizia sconvolge la serenità di Chris Smalling e della sua famiglia. Il calciatore inglese, che sarà impegnato domenica 26 gennaio nel derby Roma Lazio dà la notizia della morte della sua cagnolina.

LEGGI ANCHE –> Chi è Sam Cooke: età, carriera e vita privata della moglie di Smalling

Si chiamava Miley. Questo drammatico aggiornamento arriva unitamente con la moglie Sam Cooke, che è colei che più sta soffrendo per questa improvvisa dipartita. La donna era legatissima all’animaletto. La signora Smalling riporta le seguenti parole utilizzando il profilo Instagram del marito.

LEGGI ANCHE –> Mamma morta | la figlia di 9 anni la trova senza vita a letto | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Smalling cagnolina, la moglie dà la notizia del triste lutto

“Scrivo queste parole tra le lacrime e con il cuore spezzato. La mia bambina Miley è morta mercoledì dopo essere collassata inaspettatamente a causa di un tumore che non sapevamo fosse in stato avanzato. Non era solo il mio cane, era come una madre, una figlia, una sorella ed una migliore amica. Non ho dubbi che fosse un angelo nella mia vita – prosegue la moglie di Smalling – e senza di lei non so dove mi avrebbe portato l’ultimo decennio. Ho affrontato un bel viaggio di guarigione e crescita in questi 10 anni da quando è arrivata nella mia vita e mi ha fatto passare attraverso i minimi e ha portato un’incredibile quantità di gioia nella mia vita di Chris e di mia madre e di tutti gli altri che l’hanno incontrata e l’hanno amata”.

LEGGI ANCHE –> “Black Friday”: bufera sul Corriere dello Sport per il titolo sul match Inter-Roma

“Eri come una componente della famiglia”

Il triste racconto prosegue. “Era davvero un’anima speciale e so che senza di lei non sarei dove sono e probabilmente non sarei stata benedetta con Leo. Sembra che il suo lavoro qui sia completo e so che è ancora qui nello spirito. Ti amo così tanto Miley. Sono sventrato che Leo non crescerà con te qui sul piano fisico, ma farò in modo che sappia quanto tu fossi speciale e so che sarai con lui fino in fondo. Ti amiamo tutti così tanto. Divertiti in paradiso principessa”.

Il post su Instagram