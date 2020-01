Beppe Grillo, tour annullato: il comico sta male, cosa è successo

Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sta male, tour annullato: cosa è successo al comico e quando potrebbe tornare in scena.

Il comico Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, ha problemi di salute. Lo ha annunciato egli stesso con un comunicato redatto in queste ore.

“Sono costretto ad annullare le date del mio tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare bene. A breve mi sottoporrò a un intervento chirurgico”, scrive.

Quanto durerà la degenza di Beppe Grillo

Beppe Grillo, che in questi giorni ha affrontato l’addio di Luigi Di Maio alla carica di capo politico del Movimento 5 Stelle, rassicura poi i suoi fan. “Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro”, dice. In sostanza, l’operazione e successivamente la degenza e la convalescenza lo terranno bloccato per un po’, ma il comico tornerà poi a riempire – come fa ormai da molti anni – i palazzetti di tutta Italia con i suoi spettacoli.

L’unica questione che è difficile da determinare è quanto dureranno la sua degenza e la sua convalescenza, successive all’operazione. La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome – OSAS) è una patologia cronica molto diffusa che spesso viene sottovalutata, ma i cui rischi per la salute, soprattutto con l’avanzare dell’età sono enormi.