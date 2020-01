Aurora Ramazzotti sta male, colpita da un virus: ecco le sue condizioni

Aurora Ramazzotti nei giorni scorsi è stata assente dai social ed i fan hanno cominciato a preoccuparsi. A quanto pare la figlia di Michelle Hunziker è stata colta da un virus.

Per una ragazza molto attiva sui social come Aurora Ramazzotti, qualche giorno d’assenza sulle proprie pagine equivale per i fan ad un’eternità. Nei giorni scorsi, dunque, alcuni di loro hanno cominciato a chiederle il motivo di quella prolungata assenza ed alcuni si sono anche preoccupati che potesse esserle capitato qualcosa. In effetti la figlia di Michelle Hunziker è stata assente dai social a causa della contrazione di un virus che l’ha costretta a rimanere a letto.

Aurora Ramazzotti: “Sono stata male”

A togliere ogni preoccupazione ai fan è stata la stessa Aurora, la quale nelle scorse ore ha spiegato ai fan il motivo di questa prolungata assenza: “Buongiornissimo, vi sarete chiesti tutti, sicuramente: che fine ha fatto Aurora? Dov’è? Cosa sta facendo? Sono stata ammalata per due giorni, scherzo, probabilmente non ve ne sarete neanche accorti, ma eccomi qua. Sono tornata. Stanotte ho fatto un’ultima sudata, ho preso un virus, NON IL CORONA VIRUS, fortunatamente qualcosa di più soft. Ma sono stata comunque KO per gli ultimi due giorni, ma oggi sembrerebbe che io stia meglio”.

Insomma un semplice malessere stagionale che per fortuna, dopo qualche giorno di picco è andato a scemare autonomamente. La showgirl adesso sta bene e nonostante il virus influenzale, nelle scorse ore ha raggiunto la madre ed i parenti in uno chalet in montagna nel quale hanno celebrato il compleanno della madre con un pigiama party.

