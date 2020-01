Chi è Stella Banderas Griffith, figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith. Ecco cosa sappiamo della vita privata e dei progetti futuri di questa splendida stella emergente.

Stella Banderas è l’unica figlia nata dal matrimonio tra Melanie Griffith e Antonio Banderas, durato diciotto anni e poi finito nel 2015. Nel suo sangue scorrono fiumi di talento e bellezza, ecco cosa sappiamo su di lui.

Stella Banderas: vita privata e progetti futuri

Melanie Banderas Griffith ha appena compiuto 23 anni, e vive una vita delle migliori. Figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas, è anche sorella minore di Dakota Johnson, che la mamma Melanie ha avuto da un precedente matrimonio. Dakota è famosa per essere la protagonista della serie “50 sfumature di grigio”. La nonna, Tippi Hedren, è una leggenda del cinema classico e musa di Hitchcock; è lei l’attrice dell’iconico film “Gli uccelli”. Seppur ancora molto giovane, Stella non ha mai nascosto di voler seguire la stessa strada della sua famiglia: per questo sta studiando Arte drammatica in California. Per il momento la ragazza conduce una vita davvero molto riservata, e nonostante il suo profilo Instagram sia seguito da moltissime persone Stella non condivide più che il minimo necessario, come tante altre ragazze “normali” della sua età.

Stella Banderas: l’ottimo rapporto con i genitori

Stella ha un ottimo rapporto sia con il padre che con la madre. Antonio Banderas, al primo posto tra i sex symbol latini più sospirati dalla donne italiane, pare essere un uomo di buon cuore: non ha mai abbandonato la moglie e la famiglia, nonostante i periodi complicati legati ai problemi di alcolismo di Melanie Griffith.

