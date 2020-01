Stasera in tv – Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 24 gennaio

A Quarto grado la diretta di oggi ci porterà su nuove inchieste e rivelazioni sui casi di cronaca più controversi del momento: tutte le anticipazioni di stasera in televisione

Come chi conduce Quarto grado ci ha dimostrato più volte, su un caso di cronaca possono emergere improvvisamente nuovi dettagli inaspettati. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ci mostreranno nuove verità, emerse a distanza di tempo, su indagini ancora in corso o su casi sino a oggi considerati definitivamente conclusi.

La trasmissione andrà in onda su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21.25.

Vediamo insieme di cosa si parlerà in puntata.

Quarto grado nella diretta di oggi torna sul caso di Samira El Attar

Scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, in provincia di Padova, Samira El Attar, non è stata più ritrovata, ma tutti gli indizio in possesso degli investigatori indicano chiaramente che la donna sia più in vita da tempo. Il principale indagato per l’omicidio è il marito Mohamed Barbri. L’uomo era fuggito in Spagna, tuttavia è stato presto individuato e riportato in Italia. In attesa di giudizio, l’indagato è al momento nel carcere di San Vittore a Milano.

Secondo gli investigatori il movente potrebbe essere di natura passionale o legato a un fattore prettamente economico. Le scenate di gelosia fatte da Mohamed Barbri a sua moglie sono state raccontate da molti testimoni eppure nel corso delle indagini sono emersi altri fattori prima sconosciuti.

Il marito della vittima era infatti dipendente dall’alcol e dal vizio del gioco.

Il triangolo amoroso che si concluse con la morte di Sarah Scazzi, 15enne uccisa ad Avetrana dalla cugina il 26 agosto del 2010, ha coinvolto anche Ivan Russo, il giovane conteso dalle due ragazze. Ivan Russo è stato condannato per aver fornito false informazioni al Pm e per falsa testimonianza alla Corte d’Assise.

Lo zio della vittima, Michele Misseri, è stato condannato a 8 anni con l’imputazione di soppressione di cadavere e a 4 anni per autocalunnia.

Ospiti in studio:

Maurizio Belpietro,

Maurizio Ferrini,

Claudia Fusani,

Karima Moual.

