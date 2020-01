Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 24 gennaio

Le nomination al Grande Fratello Vip hanno portato la salvezza di Ivan o Carlotta nelle mani del pubblico: le news sui concorrenti e sulla diretta di oggi

Chi tra Carlotta e Ivan sarà costretto a lasciare la casa?

Lo scopriremo stasera in televisione su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

Intanto le polemiche e le liti fra i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono susseguite per tutta la settimana e non accennano a placarsi. Gli opinionisti in studio commenteranno le vicende, considerando soprattutto la nomination di Fernanda Lessa, ritirata con manifesto disappunto da parte di Antonella Elia.

Cosa accadrà in puntata? Vediamo insieme qualche anticipazione.

Grande Fratello Vip, i concorrenti: tante liti e molte polemiche

La sesta puntata del GF Vip si apre con tante rivalità ancora aperte e la nomination di Ivan e Carlotta che porterà all’eliminazione di uno dei due concorrenti. ll coinquilino Pasquale Laricchia è stato già eliminato alla fine della quinta puntata e sulla scelta del pubblico pare abbia pesato non poco la risatina di troppo fatta dal partecipante alle parole sconvenienti di Salvo Veneziano. Dal canto suo il pizzaiolo si è scusato più volte per le frasi pronunciate nei confronti di Elisa De Panicis, anche lei eliminata.

Nonostante la Casa sembri essersi lasciata alle spalle la spiacevole vicenda, le liti furenti fra i concorrenti continuano a pieno ritmo.

Carlotta e Ivan hanno accettato sportivamente la nomination, mentre Antonella Elia non ha per nulla apprezzato la decisione dei coinquilini di annullare la nomina di Fernanda Lessa. Adriana ha commentato la cosa con Carlotta: “Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”.

Nonostante fra le due show girl non corresse buon sangue, infatti, Fernanda con la sua storia di alcolismo ha fatto breccia nei sentimenti di molti degli inquilini (e dei telespettatori).

Dopo essersi messa in salvo da una dipendenza tanto difficile da affrontare, Fernanda Lessa si è di nuovo messa in gioco, mostrando con fierezza il suo lato più umano.

Secondo le indiscrezioni dalla Porta Rossa potrebbe entrare per un confronto la fidanzata di Andrea Denver, per avere un chiarimento sulle parole dette da Elisa De Panicis in casa. Parlando con Paola è evidente come anche Andrea tema che tale confronto avverrà presto.

“È vero che io le ho chiesto di vederci, ma solo per vederci, non avevo altri obiettivi. Per il resto si è fatta un film da sola. Spero che la mia ragazza mi creda, se non dovesse credermi pazienza, cosa ti devo dire?”, ha confidato il modello a Paola Di Benetto.

Grande Fratello Vip, concorrenti in gara:

Adriana Volpe

Andrea Denver

Andrea Montovoli

Antonella Elia

Antonio Zequila

Aristide Malnati

Barbara Alberti

Carlotta Maggiorana (nominata)

Clizia Incorvaia

Fabio Testi

Fernanda Lessa

Ivan Gonzalez (nominato)

Licia Nunez

Michele Cucuzza

Pago

Paola Di Benedetto

Paolo Ciavarro

Patrick Ray Pugliese

Rita Rusic

Pasquale Laricchia (eliminato)

Sergio Volpini (eliminato)

Elisa De Panicis (eliminata)

Salvo Veneziano (squalificato)

