Stasera in tv – Benvenuto Presidente: cast, recensione e trailer del film

Benvenuto Presidente, film del 2013, con Claudio Bisio e Kasia Smutniak, oggi 24 gennaio, sarà in prima serata su Rai 3: trama e cast completo del film

Benvenuto Presidente! è un film del 2013, diretto da Riccardo Milaniche, partendo dalle risate finisce inevitabilmente per farci pensare. Le tematiche affrontate sono tante, dal fatto che per una casualità la nostra vita può cambiare all’improvviso e senza consultarci, al fatto che molto spesso per mantenere una determinata posizione sembra che non si possa fare a meno di scendere a compromessi. Il protagonista della pellicola è un puro che si ritrova, suo malgrado scaraventato nell’universo della politica. Il film inizierà a partire dalle ore 21.20 su Rai 3.

Benvenuto Presidente, film completo sulla Rai: trama

Giuseppe Garibaldi, soprannominato Peppino, conduce una vita semplice in un piccolo paesino di montagna. Lavora come precario in una biblioteca, va a pesca per rilassarsi e trascorre il tempo con i suoi compaesani. Questa esistenza senza troppe pretese sembra soddisfarlo pienamente, ma un giorno il destino gli gioca uno scherzo che sconvolgerà tutti i suoi (non) piani. Per un errore politico, si ritroverà a ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica. Dopo le prime resistenze, sprovveduto e fuori luogo, saprà fare delle scelte sensate dettate dal suo solo senso morale. Questo lo renderà amato dai cittadini e odiato dalla stessa classe politica che aveva accettato l’elezione solo con la convinzione che la sua ignoranza lo avrebbe reso facilmente manovrabile. Arriverà anche l’amore poi e, come spesso accade, Peppino per conquistare Janis si impegnerà per dimostrarle di voler migliorare come Presidente e come uomo.

Benvenuto Presidente, cast:

Claudio Bisio (Giuseppe “Peppino” Garibaldi)

Kasia Smutniak (Janis Clementi)

Remo Girone (Morelli)

Giuseppe Fiorello (leader della destra)

Massimo Popolizio (leader del centro)

Cesare Bocci (leader della sinistra)

Omero Antonutti (segretario generale Ranieri)

Antonio Milo (Antonio Cucciolina)

Michele Alhaique (Piero Garibaldi)

Franco Ravera (Luciano Cassetti)

Gianni Cavina (signor Fausto)

Big Jimmy (guardia del corpo del signor Fausto)

Patrizio Rispo (generale Cavallo)

Pietro Sarubbi (presidente del Brasile)

Piera Degli Esposti (mamma di Janis)

Gigio Morra (Spugna)

Federico Galante (portaborse del leader di centro-destra)

Pupi Avati, Lina Wertmüller, Steve Della Casa, Gianni Rondolino

(i poteri forti)

(i poteri forti) Nadir Caselli (ragazza che chiede un prestito)

Helga Cossu

Roberto Tallei

Valeria Flore (sorella di Janis Clementi)

Benvenuto Presidente, trailer

