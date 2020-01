Sparatoria Germania | 6 morti in seguito ad un folle assalto | FOTO

Situazione sparatoria Germania: un assalto armato nel sud del Paese porta al decesso di sei individui, raggiunti dai colpi sparati da un maniaco.

Una sparatoria in Germiania, avvenuta questa mattina, ha portato alla morte di 6 persone. Il tutto è accaduto nella località di Rot am See, nella regione del Baden-Württemberg, situata nella parte meridionale del Paese. A darne notizia è proprio la polizia teutonica attraverso un avviso pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Le forze dell’ordine, all’interno della nota diramata urgentemente, riferisce di “diverse persone ferite, probabilmente morte, all’interno di un edificio”. Arriva anche comunicazione del fermo al quale è stato sottoposto un uomo, il cui arresto è ufficiale. Da quanto risulta stando ad una prima, rapida indagine preliminare, questo individuo risulterebbe essere il solo responsabile della sparatoria in Germania. E le autorità tedesche sono portate a credere che tra l’autore della strage e le vittime potrebbero esserci dei rapporti personali. Sky News conferma ed informa i telespettatori che le vittime e gli aggressori con tutta probabilità si conoscevano.

Sparatoria Germania, la nota della polizia tedesca su Twitter

Questo il comunicato della polizia tedesca sul proprio profilo ufficiale Twitter.