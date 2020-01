Skioffi Amici | eliminazione cocente per il rapper che litiga con Gaia

Eliminazione per Skioffi ad Amici, il cantante ciociaro se la prende con il suo capitano, Gaia. Con lui deve lasciare anche Ayub.

Sorpresa: Skioffi Amici, è giunta l’eliminazione. E decisamente in maniera sorprendente ed inattesa. Il giovane rapper originario della provincia di Frosinone ha subito il giudizio negativo dei professori dell’Accademia, i quali hanno voluto sottoporre ad esame gli elementi sin qui mai schierati prima. Ovvero proprio Skioffi ed Ayub, altro eliminato.

Per quanto riguarda Skioffi, la sua partecipazione ad ‘Amici’ non è stata di quelle da ricordare. Si è parlato molto di lui al momento dell’ingresso, a novembre, e per motivazioni controverse. Allora fecero discutere i testi delle sue canzoni, ritenuti non rispettosi della figura delle donne. I due eliminati dell’ultima puntata hanno dovuto lasciare l’Accademia in seguito alla sfida a squadre. Questi i round andati in scena.

Gaia VS Giulia (vincitrice Gaia)

Javier VS Valentin (vincitore Javier)

Nyv VS Stefano (vincitrice Nyv)

Talisa VS Federico (vincitore Federico)

Jacopo VS Francesco (vincitore Francesco)

Skioffi Amici, all’eliminazione segue una polemica con Gaia

La fuoriuscita di Skioffi ed Ayub ha lasciato anche qualche strascico. In particolare Gaia ha ricevuto l’accusa di non aver voluto mandare in campo Skioffi per ben quattro settimane di seguito. Anche quest’ultimo ha rivolto degli strali diretti proprio al suo stesso capitano. La cosa ha fatto si che proprio Gaia reagisse con un pianto e lasciasse momentaneamente lo studio di ‘Amici’. Chiude poi l’ingresso nell’Accademia di due nuovi elementi. Sono entrambi dei ballerini. A sceglierli rispettivamente Veronica Peparini ed Alessandra Celentano, anche se conosciamo il nome solamente di uno dei due. Si tratta dalla scelta della Celentano. Il suo nome è Nicolaj.

