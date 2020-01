Ragazzo uccide famiglia | a 16 anni massacra madre e fratelli minori

Un adolescente compie una strage immane: ragazzo uccide famiglia massacrando sua madre ed anche i suoi fratelli minori, due gemelli.

Un ragazzo uccide la famiglia e poi, come se niente fosse, se ne va a scuola. È quanto di orribile successo a Mundord, località dello stato americano dell’Alabama.

Il killer spietato ha solo 16 anni e si chiama Landon Durham. La polizia ha scoperto che l’adolescente ha massacrato la madre ed i suoi fratelli, di età inferiore alla sua. Erano due gemelli. Il triplice delitto è avvenuto con Landon che si è servito di un coltello da cucina. Sui corpi della donna e dei bambini c’erano tantissimi segni di arma da taglio. Sconosciuti i motivi dell’insano ed orribile gesto. Il ragazzo uccide la famiglia e poi – questo è l’aspetto che più colpisce – se ne va a scuola. Una cosa fatta già tante altre volte, di mattina.

Ragazzo uccide famiglia, tre le vittime: il 16enne sarà processato come fosse un adulto

Però gli agenti lo hanno bloccato per strada, durante il percorso compiuto come detto in svariate altre occasioni in precedenza. Merito di un vicino di casa che ha notato come ci fosse qualcosa di molto strano. Le autorità hanno disposto lo svolgimento di una autopsia sui corpi delle tre vittime, anche se le cause del decesso sono evidenti. La comunità di appartenenza del giovane si dice esterrefatta. La famiglia in questione era molto benvoluta e definita rispettosa. Allo stesso modo di Landon Durham. il quale adesso è attualmente detenuto in carcere. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che, nonostante sia un minorenne, verrà sottoposto al relativo processo come se fosse un adulto.

